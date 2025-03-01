「なるべく薬にたよらず、不調を改善していきたい」「できるだけ自然なもので心と体をケアしていきたい」……そう思いながらも、つい安易な服薬に走りがちな中高年におすすめしたいのが、簡単にできるセルフケア「自然ぐすり」。自然ぐすりとは、植物や食べものなど“自然のチカラ”で不調に対応してくれる「植物療法」のこと。身近なハーブ（お茶、錠剤、ハーブ抽出液）、エッセンシャルオイルと呼ばれる精油を用いて、人間本来の