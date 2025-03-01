標準装備を充実させたヤリス＆ヤリスクロストヨタはヤリスおよびヤリス・クロスを一部改良するとともに、Zグレードの特別仕様車『URBANO（ウルバーノ）』を設定、2月27日に発売した。【画像】改良新型トヨタ・ヤリス＆ヤリス・クロスと特別仕様車『Zウルバーノ』全30枚主な改良内容は、ETC2.0やドアミラーヒーター、スマートエントリー＆プッシュスタート、ディスプレイオーディオなどの、従来メーカーオプションであった機能・