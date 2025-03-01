女子バレーのリオ五輪日本代表・鍋谷友理枝選手が28日、今季のSVリーグをもって引退することを発表しました。鍋谷選手は2012年にデンソーエアリービーズに入団し、13年には日本代表に初選出。16年にはリオ五輪に日本代表として出場し、23年にVリーグ栄誉賞を受賞しました。Vリーグでは現在、通算338試合に出場し、3198得点をマークしています。引退に際し鍋谷選手は「いつもたくさんのご声援をいただきありがとうございます。この