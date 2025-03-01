プロゴルファーのスタイヤーノ梨々菜が、ゴルフパター練習器具専門ブランド「PuttOUT（パットアウト）」のオフィシャルアンバサダーに就任しました。 「全力で頑張っていきたい」スタイヤーノプロがアンバサダーに就任 スタイヤーノ梨々菜プロ スタイヤーノプロは10歳からゴルフを始め、2018年にプロテストに合格。2023年の「明治安田レディースオ&#1254