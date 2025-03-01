毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『おむすび』（土曜日は1週間の振り返り）。3月3日放送の第106話では、菜摘（田畑志真）の近況を聞き結（橋本環奈）が驚く。 参考：北村有起哉＆大鶴義丹の背後に見えた偉大なる父“呪いが解けない”『おむすび』らしさ 永吉（松平健）の通夜にたくさんの人々が訪れた第105話。 第106話では、結が栄養指導する仕事柄、患者から怖いとか厳しいと言われることに