一度ペースを掴めば、試合は神のもの。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」2月28日の第1試合は赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）が開局から大物手を決め、そのまま逃げ切ってトップを獲得。目下、MVPの筆頭候補であるセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）を3着に沈め、初のMVPも射程距離に入った。【映像】“ゼウス”鈴木たろうが圧倒的勝利（ダイジェスト）この試合は東家からセガサミーフェニックス・