アメリカのトランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談について「うまくいったとは言えない。彼はやりすぎた」と話しました。トランプ氏は「ゼレンスキー氏が言わなければならなかったのは『私は平和を望んでいる』ということだ。プーチン氏について、あれこれ言う必要はない」と不快感をあらわにしたうえで、ゼレンスキー氏が「戦い、戦い、戦いまくることを望んでいる」と主張しました。また、ゼレンスキー氏と