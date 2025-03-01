兵庫県香美町は、夏場の海岸でのキャンプ禁止期間を通年に拡大できるよう条例を改正し、２８日から施行した。近年は６〜９月の禁止期間外に車中泊をする釣り客らが増え、ごみのポイ捨てなどが問題になっていた。規制を強化し、海辺の景観保全と住民の負担軽減を図る。（熊谷暢聡）条例は、旧香住町が海辺などキャンプ場以外でのキャンプを禁止するため、海水浴ブームだった１９７０年代に制定した。テントなどに泊まる海水浴客