今日から3月がスタート。日中は日差しで気温が上がり、広く4月並みの陽気。最高気温は名古屋や東京都心で20℃など、今年一番の暖かさになる所も。九州から関東ではスギ花粉が大量飛散。積雪が多い所では、なだれや屋根からの落雪にご注意ください。3月スタートは広く晴れ夜は九州などで雨今日3月1日は、高気圧に緩やかに覆われて、日中は広い範囲で晴れるでしょう。東海から北海道にかけては日差しがたっぷりで、空気の乾燥が続