来週の米主要企業決算小売の発表が続くブロードコムも （）は予想1株利益、単位:ドル 4日（火） ターゲット（2.26） ベスト・バイ（2.39） ノードストロム（0.92） 6日（木） ブロードコム（1.50） コストコ（4.11） クローガー（1.11） ＨＰエンタープライズ（0.50） メーシーズ（1.54） ギャップ（0.37） ※予定は変更になる場合があります