来週の主な予定4日はトランプ「米国第一」演説＆対中墨加関税発動内田とパウエル、米雇用統計春闘要求集計 ・4日はトランプ米大統領が演説「米国第一」説明、中国メキシコカナダ関税発動予定、中国には10%上乗せ計20% ・パウエルFRB議長が経済見通しについて講演ウォラーFRB理事とWSJニック記者が経済について対談 ・19日の日銀会合を前に内田日銀副総裁が講演、春闘要求集計結果第4四半期の設備投資も（GDP