２４日からの週は、全般的にリスク警戒感が広がった。先週末から週前半にかけては一連の米経済指標が弱含んだことが米経済先行きに対する不透明感を広げた。やや米利下げ観測が高まり、ドル売りの動きがみられた。週明けにユーロ買いが広がる場面があった。先週末の独連邦議会選挙で中道左派、気極右政党が現行政権の中道左派に勝利した。行き詰まりを見せている政治状況が変化することが期待されていた。しかし、連立政権