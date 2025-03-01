俳優の加藤ローサ（39）が、TBS系バラエティー『モニタリング』の公式インスタグラムに登場した。【写真】全然変わらない！39歳・加藤ローサ『モニタリング』出演インスタグラムでは「スタジオに#加藤ローサさんが遊びに来てくれました」と写真を添えて紹介。放送中のSNSでは「加藤ローサ全然変わらない」「かわいすぎて無理」「テレビに出てる！」などといった反応が相次いで寄せられている。