全国のパステルでは、2025年3月1日から4月30日まで、「パステル」とサンリオの「ポムポムプリン」とのコラボレーション商品を販売しています（一部店舗を除く）。限定デザインのエコバッグやスプーンなども6年連続開催の人気を誇る、「ポムポムプリン」とのコラボ限定商品が今年も販売しています。今年のコラボテーマは、『WE LOVE "PURIN"』。「ポムポムプリン」のお友だち、チームプリンの通称"ちむぷり"のみんながパッケージや