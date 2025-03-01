毎回紹介されるお手軽ですぐにマネしたくなるお料理レシピが大人気の『家事ヤロウ!!!』。放送に合わせてレシピや家事の情報が更新される公式Instagramは、じつに286万人以上（2025年1月時点）のユーザーにフォローされています。2月25日（火）に放送された『家事ヤロウ!!!』では、北は青森から南は沖縄まで、各地域の“地味に効く節約テク”を大調査しました。そのなかで登場した雪国・青森の保存食を使った「ナゲット風凍み豆腐」