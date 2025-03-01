頻繁に見かける「紀伊半島を活かそう！高速道路を早く紀南へ」の看板（筆者撮影）2月中旬、まだ真冬の寒気が強く残る紀伊半島の西部、和歌山県側をクルマで旅をした。和歌山側は、和歌山市から阪和道、湯浅御坊道路、阪和道、紀勢道と名前を変えながら、南端部に近いすさみ町のすさみ南ICまで自動車道でつながっているが、その先、串本から太地にかけては、まだ工事中である。「すさみ南〜串本間」は2025年度の開通が見込まれてい