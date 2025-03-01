【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「編集がんばってください！僕たちも楽しみにしています！」（藤原丈一郎） 藤原丈一郎、加藤史帆、谷まりあがトリプル主演を務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの？』。このたび3月7日放送の衝撃の最終話を前に、キャスト陣がクランクアップを迎えた。 ■「最初は緊張したり、あざといが分からなさ過ぎて苦戦していた」（加藤史帆）、