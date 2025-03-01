2025年2月26日、中国・環球時報は、中国で「AI公務員」が登場したことについて、賛成の声とともに反対や焦りの声も聞かれるとする香港メディアの報道を紹介する記事を掲載した。記事は、香港の英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストの24日付文章を引用。記事によると同紙は、中国のスタートアップ企業DeepSeekの人工知能（AI）モデルが世界的な注目を集めたのに伴い、中国各地の政府が日常業務においてAI技術の活用を加速させ