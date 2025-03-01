― ダウは601ドル高と3日ぶりに反発、米長期金利が低下し主力株中心に買いが優勢 ― ＮＹダウ 43840.91 ( +601.41 ) Ｓ＆Ｐ500 5954.50 ( +92.93 ) ＮＡＳＤＡＱ 18847.27 ( +302.86 ) 米10年債利回り4.208 ( -0.050 ) ＮＹ(WTI)原油 69.76 ( -0.59 ) ＮＹ金 2848.5 ( -47.4 ) ＶＩＸ指数19.63 ( -1.50 ) シカゴ日経225先物 (円建て)37590 ( +480 ) シカゴ