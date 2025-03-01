Image: SUNNYSGO こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。剃り残しが気になるから何度も同じ場所を往復。結果、肌へも負担をかけてしまう…というのが、カミソリユーザーの大きな悩みなんじゃないでしょうか。効率よくヒゲを捕らえ、最小限のストローク数で深剃りできるのが理想のカミソリ。そんな条件にマッチするのが「ZOMCHI」です。目詰まりしに