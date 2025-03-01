どんなに逆風が吹こうが余裕なワケ斎藤元彦兵庫県知事（47）のパワハラ疑惑等を告発する文書問題をめぐって、昨年６月に設置された百条委員会。その調査報告書の内容が明らかになってきた。在阪メディアの記者が解説する。「斎藤知事による職員への叱責などについては『おおむね事実で、パワハラ行為に相当する可能性がある』とし、告発文書を作成した職員を特定したことについても『公益通報者保護法に違反する可能性が高い』と指