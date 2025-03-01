泥仕合は収まらず日本ハム・新庄剛志監督（53）が日本プロ野球選手会から?苦情?を入れられたことに憤慨しているという。きっかけは、昨年オフに日本球界復帰を決断した上沢直之投手（31）が、ソフトバンク入りしたことだ。日本ハムからポスティングで米メジャリーグ挑戦するもわずか１年で逆戻りすることになった上沢。教え子の去就をかねてより新庄監督も気にかけていた。「移籍先が決まるまで、上沢は鎌ケ谷市（千葉県）にある日