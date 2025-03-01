【モデルプレス＝2025/03/01】1月20日に初の短編小説集「ハナコイノベル。」（オレンジ文庫）を発売した女優の大友花恋（おおとも・かれん／25）に、モデルプレスがインタビュー。書籍化決定時の心境や「Seventeen」専属モデル時代に学んだこと、そして自身が心に響いた先輩からの言葉などたっぷりと語ってもらった。【写真】大友花恋、大人な雰囲気漂うほろ酔いショット◆大友花恋「Seventeen」時代の連載「ハナコイノベル。」書