【モデルプレス＝2025/03/01】女優の當真あみが3月4日に発売する1st写真集「Ami」（小学館）より、封入特典ポストカード第1弾が解禁された。【写真】當真あみ、美脚輝くミニワンピ姿◆當真あみ、歯磨き中の不意打ちショット解禁今回解禁されたのは、ランダム封入特典ポストカード全5種のうちの第1弾。台湾南部への卒業旅行中、ホテルで朝の準備をしている様子だ。歯磨き中に不意打ちで撮られた、仲間内同士だから見せられる表情に