三原食品は、数量限定で新商品「ゴロッとりんごクリームチーズ」を2025年2月28日に同社ホームページおよび奈良県内の道の駅で販売中です。 三原食品「ゴロッとりんごクリームチーズ」  三原食品は、数量限定で新商品「ゴロッとりんごクリームチーズ」を2025年2月28日に同社ホームページおよび奈良県内の道の駅で販売中。この商品は、贅沢な角切りんごにほんのりシナモンが魅力の、ちょっぴり大人のご褒美クリームチ