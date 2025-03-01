大韓民国国家情報院(NIS)の調査により、中国のAI「DeepSeek」は質問者の言語によって異なる回答を示すことが明らかになりました。例えば「キムチ」の起源について韓国語と中国語で答えが異なっていたそうです。보도자료 상세 | 소식ㆍ정보 | NIS 국가정보원https://www.nis.go.kr/CM/1_4/view.do?seq=334DeepSeek gives differe