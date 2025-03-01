愛媛県の新居浜高専の学生が開発した画期的な物質。汚水に入れて太陽などの光を当てることで水を浄化し、しかも回収して繰り返し使うことができる。「シリーズSDGsの実践者たち」の第42回。【写真を見る】「太陽で汚水を浄化する」物質を開発した高等専門学校の学生たち＜シリーズSDGsの実践者たち＞【調査情報デジタル】 油が浮いた汚水が5日間で透明に愛媛県新居浜市にある新居浜工業高等専門学校。環境材料工学科の生徒が独自