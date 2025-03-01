なにわ男子・藤原丈一郎、加藤史帆、谷まりあがトリプル主演を務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの？』（毎週金曜後11：15）のキャスト陣が、3月7日の最終回を前にクランクアップを迎えた。『写真』大きな花束を手に笑顔を見せたなにわ男子・藤原丈一郎クランクアップを迎えた藤原、加藤、そして谷は、それぞれスタッフから拍手の中、花束が贈られると「ありがとうございます