武者 陵司（むしゃ・りょうじ）／武者リサーチ代表。1949年生まれ。横浜国立大学経済学部卒業。1973年、大和証券入社。アメリカ勤務を経て1997年、ドイツ証券入社。2005年副会長。2009年から現職（編集部撮影）国内外に不安材料を抱え、なかなか上昇基調に乗れない日本株相場。だが、武者リサーチ代表の武者陵司氏は「今の株価の倍くらいの水準を達成しうると、理屈上は計算できる」と話す。どういうことか。また、直近の米トラン