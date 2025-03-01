※経済指標 【ドイツ】 消費者物価指数（速報）（2月）22:00 結果0.4% 予想0.5%前回-0.2%（前月比) 結果2.3% 予想2.3%前回2.3%（前年比) 結果0.6% 予想0.5%前回-0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.8% 予想2.6%前回2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比) 【カナダ】 実質GDP（2024年 第4四半期）22:30 結果2.6% 予想1.6%前回2.2%（1.0%から修正）（前