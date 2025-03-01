ニーセミコンダクタソリューションズは、ソニー独自のマルチIMU合成技術を搭載した、低バイアス変動および低ノイズ密度で、過酷な環境下でも信頼性の高い小型高精度なSPRESENSE(TM)向けマルチIMU Add-onボードを2025年2月28日(金)から販売します。 ニーセミコンダクタソリューションズ「SPRESENSE(TM)向けマルチIMU Add-onボード」 ニーセミコンダクタソリューションズは、ソニー独自のマルチIMU合成技術を搭載し