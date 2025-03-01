３歳牝馬クラシック第１弾のＧＩ桜花賞（４月13日／阪神・芝1600ｍ）の前哨戦、ＧIIチューリップ賞（阪神・芝1600ｍ）が３月２日に行なわれる。桜花賞と同じ舞台とあって、有力馬の多くがここをステップにして本番を目指す、というのが定番だ。それゆえ、人気馬がそれなりの成績を残してきたイメージが強い。実際、「過去10年の結果を振り返ると、１番人気は５勝（うち同着１回）、２着１回、３着１回。勝率50％、複勝率70％と