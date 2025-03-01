Michael S. Derby[ニューヨーク ２８日 ロイター] - 米シカゴ地区連銀のグールズビー総裁は２８日、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は金融政策運営にあたり、トランプ政権の経済政策を織り込める段階に接近しているとの認識を示した。 また、この日発表された１月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数はほぼ予想通りだったと述べた。今後の金融政策の見通しについては言及を避けた。