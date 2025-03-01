明治27年の創業から130年以上、高品質な天然素材と高い機能性を両立した肌着を作ってきた｢ANGLE(アングル)｣は、規格外･未活用状態となった食材から抽出した天然染料を再活用するプロジェクト｢FOOD TEXITLE｣とコラボ、肌にも環境にも優しい肌着の第1弾商品を2025年3月8日(土)より、オンラインストアとポップアップイベントにて発売します。 創業130年の肌着ブランド｢ANGLE｣ 肌に最も触れる衣類だからこそ、最高の着心地を実現し