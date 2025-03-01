大阪発のひとくち餃子「点天」から、新商品「えび餃子」が、3月1日（土）から5月31日（土）までの期間限定で全国販売されます。点天の「えび餃子」点天の「えび餃子」は、エビと豚肉、甘みのあるキャベツを絶妙なバランスでブレンドし、しょうがの風味をきかせた海鮮ひとくち餃子。焼き餃子として香ばしく、水餃子にすればぷりっとした食感が楽しめるといいます。「えび餃子」は、点天オンラインショップ、ならびに、全国の販