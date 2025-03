ドイツのミュンヘン安全保障会議に出席したアメリカのヴァンス副大統領。後から「歴史的な演説だった」と言われるかもしれない(写真:ブルームバーグ)読者の皆様にお尋ねしたい。このジョーク、わかります?いや、笑えますか?And trust me, I say this with all humor-if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg’s scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk.翻訳すると、こんな具合