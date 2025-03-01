ＮＹ各市場６時台ダウ平均は６０１ドル高ナスダックはプラス圏での推移 NY株式28日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均43840.91（+601.41+1.39%） ナスダック18847.28（+302.86+1.63%） CME日経平均先物37610（大証終比：+500+1.33%） 欧州株式28日終値 英FT100 8809.74（+53.53+0.61%） 独DAX 22551.43（+0.54+0.00%） 仏CAC40 8111.63（+9.11+0.11%） 米国債利回り