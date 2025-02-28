「アンセム エー（ANTHEM A）」が、ヴィンテージストア「タープ（tarp）」と、オンラインを中心に展開する「ヘリコニア（HELICONIA）」とコラボレーションしたポップアップストアを渋谷にオープンする。期間は3月1日と2日の2日間。 【画像をもっと見る】 アンセム エーは2021年にブランドを始動。ジェンダー、文化、ギミックにおける知識と経験を融合させたミクスチャースタイルを提案している。ポップアップでは、アンセム