¡ÈÂæÏÑ¤Î»êÊõ¡É¤¬Êì¹ñ¤Ç³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡ËÅÐÈÄ¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°éÀ®±¦ÏÓ¡¦Â¹°×âý¡Ê¥¹¥ó¡¦¥¤¡¼¥ì¥¤¡¢£²£°¡Ë¤¬£±Æü¡¢ÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤È¤Ê¤ëÅý°ìÀï¡ÊÂæËÌ£Ä¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ºÇÂ®£±£µ£·¥­¥í¤ò¸Ø¤ë¹ëÏÓ¤¬À®Ä¹¤ò¼¨¤·¡¢»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Â¹¤¬¡¢Êì¹ñ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¥°¥Ã¤È°ú¤­´ó¤»¤ë¡£ÅÐÈÄ¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿£²·î£²£¸Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢ºÇ½ªÄ´À°¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤«¤é¡Ö»î¹ç