昨年日本にやってきた「新顔」が沖縄に！石垣島に寄航した巨大輸送艦の画像が公開在日米海軍司令部は2025年2月26日、サンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦の「サンディエゴ」が沖縄県の石垣島に寄航したと発表。公式Xで石垣島に入港した同艦の画像も公開しました。サン・アントニオ級ドック型輸送揚陸艦の「サンディエゴ」（画像：アメリカ海軍）「サンディエゴ」は、サン・アントニオ級ドック型輸送揚陸艦の6番艦で、2012（平成2