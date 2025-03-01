伊勢原市商工会と伊勢原うまいもの遺産創造委員会は、令和6年6月24日、伊勢原市商工会が特許庁に「大山とうふ」の地域団体商標登録を出願したことを記念し、令和7年3月9日(日)開催の「第40回記念大山登山マラソン大会」において、冷や奴のふるまい(無料)などを行います。 第40回記念大山登山マラソン大会 伊勢原市商工会と伊勢原うまいもの遺産創造委員会は、令和6年6月24日、伊勢原市商工会が特許庁に「大山とうふ」の