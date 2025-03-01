¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¼ã¤­¥¹¥¿¡¼¤¬ÆüËÜÂåÉ½MF¤ËÄ¾ÀÜ¡¢»¿¼­¤òÂ£¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï£²·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤Î½à·è¾¡¡¦Âè£±¥ì¥°¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é±¦Â­¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥ê¡¼¥¬²¦¼Ô¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDefensa Central¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥É