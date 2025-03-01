福岡県上毛町は28日、総額57億8600万円の2025年度一般会計当初予算案を発表した。防災関連事業費や小学校改修事業費などの伸びで前年度当初比14・4％の増となった。主な新規事業は、水防活動の拠点施設「水防センター」の建設（1億6420万円）▽友枝小校舎屋根外壁改修工事（7719万円）▽町役場大平支所屋上などの改修事業（7618万円）▽町制施行20周年記念式典事業（544万円）−など。5億3816万円を増額する24年度一般会計補