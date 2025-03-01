福岡県水巻町は総額124億円の2025年度一般会計当初予算案を発表した。前年度比8・0％増で過去最大。3月4日開会の町議会定例会に提案する。主な事業のうち、町内巡回バスと通勤通学バスの実証運行（5400万円）は、現在運行している福祉バスや北九州市営バス南部線を切り替える内容。運賃は町内巡回バスが無料、通勤通学バスは200円。マイクロバス3台で運行し、4月1日から半年間の実証期間を経て路線を確定する。このほか、食