福岡県警は、1月に県内で発生したおれおれ詐欺など特殊詐欺の被害額が約3億9千万円（前年同月比約2億5千万円増）、交流サイト（SNS）型投資・ロマンス詐欺は約3億円（同約1億3千万円減）だったと明らかにした。特殊詐欺被害額の8割弱は警察官を装う手口によるものだったといい、県警は「警察官が電話でお金を要求することはない。電話相手の所属や部署、氏名と内線番号を確認し、最寄りの警察署に相談してほしい」としている。