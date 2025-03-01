本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナーの皆さんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜17:00〜20:00）。今回の放送では、会議テーマ 「BACK TO THE FUTURE 〜時代を超えた、私のどストライクミュージック〜 1980年代までの名曲タイムトラベル！」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなか