「有力馬次走報」（２８日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆京都記念５着のソールオリエンス（牡５歳、美浦・手塚）は、大阪杯（４月６日・阪神、芝２０００メートル）を視野に調整。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。また、１番人気の阪神ＪＦで１６着に敗れた僚馬のブラウンラチェット（牝３歳）は、
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