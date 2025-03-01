「人工甘味料」は非常に強い甘みを持ち、しかも低カロリー。いいことずくめのようですが、「デメリット」も大きく分けて2つあります（写真：towfiqu／PIXTA）70万部の大ベストセラー『食品の裏側』の著者、安部司氏が、このたび料理家のタカコナカムラ氏とともに『安部おやつ』を上梓した。砂糖と油が大量に使われ、添加物が入った市販のお菓子に不安を感じる人、日々の子どものおやつに悩む人のために、「無添加×安心×美味しい