1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比440円高の3万7550円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万7155.5円に対しては394.50円高。出来高は1万5690枚だった。 TOPIX先物期近は2701ポイントと前日比25ポイント高、TOPIX現物終値比18.91ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 37550+440 15690 日経225mi