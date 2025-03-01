俳優の松本怜生（24）が28日までにインスタグラムを更新。4月スタートの多部未華子（36）主演のTBS系ドラマ「対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜」（火曜10時）への出演を報告した。松本は「TBS火曜ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』礼子に不満を抱く後輩社員、今井尚記役で出演させていただきます！」と報告。スーツ姿のオフショットを披露した。「誰かに、自分に、心からエールを送りたくなる、この春1番の人生